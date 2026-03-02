Charles Mingus Mingus At Monterey Candid/H'Art

Die Liebe von Charles Mingus zur Musik von Duke Ellington ist ja hinreichend dokumentiert. Beide spielten 1964 beim Monterey Jazz Festival, und dies nahm der Bassist zum Anlass, sein Konzert mit sieben Ellington-Kompositionen (darunter „In A Sentimental Mood“, „Take The ‚A‘ Train“ und „Sophisticated Lady“) zu eröffnen. Eine großartige Live-Aufnahme, die zuerst melodisch startet, um dann immer mehr aufzudrehen und so die beeindruckende Energie von Mingus und seinem perfekten Oktett, damals mit Pianist Jaki Byard, Altsaxofonist Charles McPherson und Drummer Dannie Richmond, zu dokumentieren. Die zweite LP-Seite bringt den kniffligen Blues „Orange Was The Color Of Her Dress Then Blue Silk“ mit schnellen Wechseln in Takt und Tempo und eine intensiv emotionale Version von „Meditations On Integration“, beides ja Originalkompositionen von Mingus. Veröffentlicht hat Mingus „At Monterey“ erstmals im Jahr darauf auf seinem eigenen Versandlabel.