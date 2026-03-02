Charles Mingus

Mingus At Monterey

Candid/H'Art

Charles Mingus – Mingus At Monterey (Cover)Die Liebe von Charles Mingus zur Musik von Duke Ellington ist ja hinreichend dokumentiert. Beide spielten 1964 beim Monterey Jazz Festival, und dies nahm der Bassist zum Anlass, sein Konzert mit sieben Ellington-Kompositionen (darunter „In A Sentimental Mood“, „Take The ‚A‘ Train“ und „Sophisticated Lady“) zu eröffnen. Eine großartige Live-Aufnahme, die zuerst melodisch startet, um dann immer mehr aufzudrehen und so die beeindruckende Energie von Mingus und seinem perfekten Oktett, damals mit Pianist Jaki Byard, Altsaxofonist Charles McPherson und Drummer Dannie Richmond, zu dokumentieren. Die zweite LP-Seite bringt den kniffligen Blues „Orange Was The Color Of Her Dress Then Blue Silk“ mit schnellen Wechseln in Takt und Tempo und eine intensiv emotionale Version von „Meditations On Integration“, beides ja Originalkompositionen von Mingus. Veröffentlicht hat Mingus „At Monterey“ erstmals im Jahr darauf auf seinem eigenen Versandlabel.

Text
Olaf Maikopf
, Jazz thing 162

Veröffentlicht am 02. Mrz 2026 um 07:59 Uhr unter Reviews

Nils Wülker – Zuversicht

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 162, Februar/März2026, ab 31.1. am Kiosk

Ausgabe 162

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Gondwana Records presents 2026
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü