Bugge Wesseltoft It's Still Snowing On My Piano ACT/edel

PRO

Bugge Wesseltoft hat oft erzählt, wie kritisch er das vermeintlich wichtigste Fest des Jahres sieht. Dennoch ließ sich der norwegische Pianist überreden – „It’s Snowing On My Piano“ war 1997 Wesseltofts erstes Solo-, wenn auch kein ganz typisches Weihnachtsalbum. Auf einer seiner alljährlichen Dezember-Tourneen wurde 2024 die Live-Version (erkenntlich am „Still“ im Titel) aufgezeichnet, in fünf norwegischen Kirchen. Skelettierte Kirchenlieder, minimalistische norwegische Folk-Songs – Abwechslung bringt einzig das sich zu einem bluesigen Spiritual steigernde „Es Ist Ein Ros Entsprungen“. Sympathisch der unperfekte Sound; zwischendurch ist das Geraschel des Publikums zu vernehmen – und dessen sachter Gesang. „Stille Nacht“ im Chor, auf einer Wesseltoft-Platte: Das ist kein Kitsch, das ist zeitlose „mindfulness“, wie der Künstler es nennt. Recht hat er.

Jan Paersch

KONTRA

1997 nahm Bugge Wesseltoft ein Weihnachtsalbum auf. Der zunächst zurecht skeptische Pianist setzte dabei auf Entschleunigung und Transparenz – und so entwickelte sich „It’s Still Snowing On My Piano“ ob seiner Nerven schonenden Wirkung zum Bestseller. Die Neuinterpretation des Programms aus Weihnachtsliedern der andächtigen Art erweist sich als verlorene Liebesmüh. Der Charme des Originals verpufft unter dem Druck des Ritualcharakters und dem verständlichen Wunsch des Jazzmusikers, sich nicht zu wiederholen. So scheint Wesseltoft sich selbst nicht wohl in seiner Haut zu fühlen, wenn er auf seinem Weihnachtsspaziergang über die Tasten blaue Harmonien, ein bildungsbürgerliches Zitat oder einen Takt Swing fallen lässt. Spätestens als das Publikum einstimmt, hat sich seine anfängliche Idee in ihr Gegenteil verkehrt

Eric Mandel