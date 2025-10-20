Bram de Looze / Thomas Morgan / Joey Baron / Hank Roberts Live At Brussels Jazz Festival Challenge Records/Bertus

Der Konzertmitschnitt des Bram de Looze Quartetts vom Brüsseler Jazz Festival Flagey im Januar 2025 ist einer dieser außergewöhnlichen Momente der Magie von Live-Konzerten: Wenn Musik eine Dichte und Konzentration entwickelt, die das Publikum wie atemlos zuhören lässt. Als „Artist in Residence“ erweiterte der 1991 geborene belgische Pianist seine klassische Klaviertrioformation mit Bassist Thomas Morgan und dem wunderbaren Joey Baron am Schlagzeug durch den jetzt 70-jährigen Cellisten Hank Roberts zum Quartett. Aus dem Avantgarde-Umfeld kommend, zeigt Roberts seine Verbundenheit mit der Tradition des Swing – wie zum Beispiel auf dem Stück „Flagey Blues Edition X“ von de Looze und seiner eigenen Komposition „100 Years“. Weiträumig, melodisch, intensiv.