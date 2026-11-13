RIP: Winston „Saxton“ Rose

Winston „Saxton“ Rose „Sounds of Freedom“In England starb am 30. Oktober im Alter von 65 Jahren der jamaikanisch-britische Saxofonist Winston „Saxton“ Rose. Rose war ein gefragter Live- und Session-Musiker und spielte lange Jahre im Bläsersetz von Bands wie Misty in Roots und UB40. Mit Alt- und Tenorsaxofon, aber auch Flöte und Klarinette stärkte er zahlreichen britischen und jamaikanischen Künstlern den Rücken, oft in Kombination mit dem Posaunisten Matic Horns. Als Solo-Künstler veröffentlichte Rose eine Reihe von Singles sowie drei physische Alben, darunter das von ihm selbst produzierte „Sounds of Freedom“ (Roots Records) und die hörenswerte „Volume 5“ der Serie „Tribulation Dub“ mit dem Titel „Sax in Dub“.

Den Tod des Saxofonisten kommentierte der UB40-Sänger Ali Campbell: „Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres langjährigen Freundes und Bandkollegen Winston Saxton Rose bekannt. Winston brachte in jeden Raum eine ruhige, demütige Energie. Sein Saxofon verlieh der Bühne Seele. Von 2008 bis 2019 stand Winston mit uns auf der Bühne und war ein fester Bestandteil unseres Sounds und ein wunderbarer Mensch. Er war mehr als nur ein Bandkollege, er war Familie. Wir werden ihn immer in unseren Herzen tragen, und wir wissen, dass es den Fans genauso geht.“