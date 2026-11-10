Berlin: STOP OVER 6 – Large Ensembles

Spielvereinigung SuedMit STOP OVER 6 – Large Ensembles rückt das Zentrum Under Construction am 26. und 27. Januar Großformationen in den Mittelpunkt. Im Werner-Otto-Saal des Konzerthauses Berlin treffen drei Ensembles auf vier Komponist:innen. Das Programm ist Teil der Pilotphase für das geplante House of Jazz – Zentrum für Jazz und improvisierte Musik in Berlin. Den Auftakt gestaltet am 26. Januar das AsianArt Ensemble, das traditionelle asiatische Musikkulturen mit zeitgenössischer europäischer Komposition und Improvisation verbindet. Wolf Kerschek und Stefan Schultze schreiben dafür Musik, die sich mit asiatischen Instrumenten und Spieltraditionen auseinandersetzt. Zudem bringt das Ensemble eine eigene, von mündlich überlieferten Traditionen Japans und Koreas inspirierte Komposition auf die Bühne.

Am 27. Januar bringt die Leipziger Spielvereinigung Sued „Constellations“ von Rebecca Trescher auf die Bühne. Die Klarinettistin und Komponistin, 2022 mit dem Deutschen Jazzpreis in der Kategorie „Komposition des Jahres“ ausgezeichnet, stellt ihr erstes Bigband-Programm vor. Neben neuen Stücken gibt es Bearbeitungen und Weiterentwicklungen ihres bisherigen Repertoires. Im zweiten Set folgt „Cruinneachadh“ vom Saxofonisten Frank Gratkowski. Für das Projekt hat er das 14-köpfige Ensemble Uidhean zusammengestellt, das Komposition und Improvisation eng verzahnen will.

Mit dem Schwerpunkt auf große Ensembles will STOP OVER 6 auf die künstlerischen Möglichkeiten, aber auch die schwierigen Produktionsbedingungen freier Großformationen aufmerksam machen. Das Zentrum Under Construction erprobt damit Strukturen, die das Einstudieren großformatiger Werke und die Zusammenarbeit vieler Musiker:innen in großen Ensembles ermöglichen sollen. Ausgewählt wurden die Beteiligten von einem Kuratorium mit der Bassistin Lisa Wulff sowie den Saxofonisten Peter Ehwald und Niels Klein.

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