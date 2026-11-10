Malcolm Braff / Petter Eldh / Lukas König

Outside

Unit/OPEN

Malcolm Braff / Petter Eldh / Lukas König – Outside (Cover)Ein langsamer Walzer, als wiegender Tanz im Dreivierteltakt auf dem Klavier, aus dem immer wieder Taktarten ausbrechen, heraustanzen … ungebändigt. Gleichzeitig reduziert mit weiten Zwischenräumen, in die sich weitere Rhythmen von Bass und Schlagzeug hineinschmiegen, hineintanzen in dieses Geflecht von Puls und Dauer – wie ein Ein- und Ausatmen in Klang und Zeitlichkeit. Der Schweizer Pianist Malcolm Braff hat über die Jahre seinen eigenen Zugang zu Rhythmus und Dauer entwickelt. In einer neuen Übersetzung des klassischen Jazz-Pianotrios entwickelt er auf seinem neuen Album „Outside“ mit Petter Eldh (Bass) und Lukas König (Drums) eine wundersame Klangsprache, als intimen Trialog über Zeit und Bewegung.

Text
Maxi Broecking
, Jazz thing 166

Veröffentlicht am 10. Nov 2026 um 20:00 Uhr unter Reviews

STOP OVER 5 - For Young Ears

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