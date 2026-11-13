Basel: Focusyear 2027

Kris DavisSeit 1. November läuft die Bewerbungsfrist für das Focusyear Basel 2027. Noch bis 31. Dezember können sich Jazzmusiker:innen für eines der neun ausgeschriebenen Stipendien bewerben. Die Auditions finden von 5. bis 7. März statt, für die dabei Ausgewählten startet das Focusyear dann am 20. September 2027. Das vom Gitarristen Wolfgang Muthspiel ins Leben gerufene Programm am Jazzcampus Basel deckt Studien- und Lebenshaltungskosten ab, damit sich die Stipendiat:innen für den Verlauf des Jahres ganz auf ihre Musik konzentrieren können.

Während ihres Focusyears bilden die neun Musiker:innen gemeinsam ein Ensemble, das neben Auftritten im Club des Jazzcampus’ auch ein Album produzieren wird. Dabei werden sie von wechselnden Tutor:innen betreut. Außer Muthspiel selbst gehören dazu die Pianistin Kris Davis, die Bassistin Linda May Han Oh, der Schlagzeuger und Pianist Jorge Rossy, der Bandleader und Komponist Guillermo Klein und der Gitarrist Lionel Loueke.

In seinem Mission Statement erläutert Muthspiel die Gedanken hinter diesem Kolloquium: „Focusyear ist mein Versuch, talentierten Musiker:innen ein möglichst direktes Lernumfeld zu bieten, das die Grauzonen der akademischen Welt umgeht und sich ausschließlich mit der Realität von Klang und Ensemble-Gemeinschaft auseinandersetzt. Inspiriert vom World Music Institute am Berklee College of Music und dem früheren Monk Institute in Los Angeles und dank der großzügigen Unterstützung der Levedo Foundation können wir einen Traum im Herzen Europas verwirklichen.“

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Focusyear Basel