ELBJAZZ 2027: Erste Namen

Nils Landgren Funk UnitDas ELBJAZZ Festival, das 2027 am 9. und 10. Juli stattfinden wird, hat erste Namen bekannt gegeben. Auf dem Werftgelände des Rheinmetall-Standorts Blohm+Voss im Hamburger Hafen spielen zur 15. Ausgabe das britische Pianotrio GoGo Penguin, die „Soul Queen of New Orleans“, Irma Thomas, Nils Landgrens unverwüstliche Funk Unit, Manchesters Neo-Soul-Hoffnung Iamdbb, die für ihre Programm eine „Live Jazz Experience“ verspricht, sowie die Saxofonistin und frischgebackene Labelchefin Stephanie Lottermoser. Als erste Veröffentlichung auf ihrem Lotterleben Music erschien am 23. Oktober ihr Album „Live at the Bauer Studios“.

Nachdem die 2025er Ausgabe von ELBJAZZ mangels zugkräftiger Headliner abgesagt worden war, freut man sich in Hamburg umso mehr, nach zehn Jahren wieder den alllumfassend wunderbaren Sänger Gregory Potter begrüßen zu dürfen. Der beliebte Bariton mit der Ballonmütze gab im Hamburger Hafen 2011 beim ELBJAZZ sein erstes Deutschlandkonzert überhaupt. 2027 wird er bereits zum vierten Mal dabei sein. Der Ticketvorverkauf hat begonnen, weitere Acts werden bekanntgegeben.

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