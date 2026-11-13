Bern: Norient Forum 2027

Norient, die Schweizer Online-Plattform für globale Musik, Kunst, Journalismus und Forschung, kuratiert gewöhnlich zum Jahresbeginn ein Musikfilmfestival. 2027 geht man neue Wege und gleist ein Forum auf, das vom 11. bis 13. März in Bern stattfinden wird. Journalisten, Forscher und Künstler werden dabei in Filmen, Fotoreportagen, Podcasts und multidisziplinären Formaten erkunden, wie weiterhin Menschen erreicht werden können, wenn der öffentliche Diskurs zunehmend von algorithmischen Plattformen, KI und politischer Polarisierung geprägt wird.

Norient bietet in diesem Rahmen ab dem 1. März eine zwei- bis dreiwöchige Residenz in der eidgenössischen Hauptstadt an, für die derzeit weltweit Autoren, Podcaster, Fotografen, Filmemacher oder andere Kreative unter 35 Jahren gesucht werden, deren Arbeit sich mit Musik, Klang und Geräuschen auseinandersetzt, sei es in einem Medium oder medienübergreifend. Aufgabe der Stipendiaten während des auf Englisch gehaltenen Forums ist die Mitmoderation der Veranstaltungen und die Erstellung einer digitalen Leitfaden-Publikation, die aus der Praxis und den Dialogen des Forums hervorgehen soll. Bewerbungsschluss ist der 30. November 2026.

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Norient Forum