Mainz: Post Jazz@3

Max Hering GroupMit dem Konzertabend Post Jazz, bei dem es um zeitgenössischen Jazz, musikalische Grenzgänge und persönliche Geschichten geht, bringt das Mainzer Kollektiv Tonkult am 13. November drei unterschiedliche Formationen ins Alte Postlager in Mainz. Veranstalter ist der Verein Tonkult, ein 2016 gegründeter Zusammenschluss professioneller Jazzmusiker:innen aus Mainz, der die lokale Szene mit Konzerten und Sessions zu vernetzen versucht. Die deutsch-spanische Maximilian Hering Group verarbeitet in ihren Kompositionen Eindrücke aus der Zeit des Schlagzeugers in Barcelona. Aufbruch und Abschied, Liebe und nächtliche Zuggeräusche liefern Bilder für eine Musik, die mit Querflöte, Saxofon, Klarinette, Trompete und Flügelhorn farbenreich instrumentiert ist.

Mit Etlam stellt der Drummer Malte Wiest ein Trio vor, das zwischen zeitgenössischem Jazz, komplexen Strukturen und Indie-Ästhetik changiert. Keyboards, Synthesizer, Bass und Schlagzeug treffen auf mal hypnotisch fließende, mal kantige, energiegeladene Passagen. Aino Salto setzen dagegen auf eingängige Melodien und Texte mit politischem und subversivem Unterton. Die Sängerin und Komponistin Sonia Loenne steht im Mittelpunkt eines Quintetts mit Flügelhorn, Keyboards, Bass und Schlagzeug, das musikalische Fantasie mit dem Gedanken an eine andere, mögliche Welt verbindet. Das Konzert vereint damit drei eigenständige Zugänge zum aktuellen Jazz – von erzählerischen Klangbildern über rhythmische Experimente bis zu politisch aufgeladenen Songs.

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Post Jazz