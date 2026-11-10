Wien: Der Musikalische Adventkalender

Sakina Teyna SeptetZum 18. Mal verwandelt sich die Stadt Wien vom 1. bis zum 24. Dezember in einen Musikalischen Adventkalender. An verschiedenen Spielorten, vom Jazzclub Porgy & Bess über die Breitenseer Lichtspiele bis zum ORF RadioKulturhaus, präsentieren sich während der vorweihnachtlichen Zeit Künstlerinnen und Künstler aus allen Sparten. Wie immer geht die Reise chronologisch durch die Bezirke der österreichischen Kapitale. Mit dabei sind auch Wiener Jazz- und World-Facetten: Mit dem Sakîna Teyna Septet treffen kurdische Traditionen und zeitgenössischer Jazz aufeinander, Anja Om Plus bringen ihren Vocal Chamber Pop auf die Bühne.

Die Cellistin Sophie Arabaham verbindet Klassik, Jazz und experimentelle Klanglandschaften. Beim Singer/Songwriter Jo Nara triift Soul auf Alt-Pop. Agnes Palmisano & Daniel Fuchsberger entlocken dem Wienerlied neue Töne, Wienerlied und Chanson haben auch Lena Kuchling und Bernhard Höchtel im Köcher. Und zum Nikolaustag gibt es einen türkischen Tee-Spaziergang mit Asma Aiad und Esra Özmen durch den 6. Bezirk. Der Musikalische Adventkalender wird veranstaltet vom Kulturverein d’Akkordeon unter der künstlerischen Leitung von Lisa Reimitz und Franziska Hatz, die auch das Akkordeon-Festival und KlezMORE verantworten.

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Der Musikalische Adventkalender