Film-Doku: Marcus Belgrave

And Damn, He Could PlayDer Trompeter Marcus Belgrave spielte mit Ray Charles, Charles Mingus und den Funk Brothers von Motown. Trotzdem ist sein Name außerhalb der Jazzszene weit weniger bekannt als der vieler Kolleg:innen. Die 91-minütige Dokumentation „And Damn, He Could Play“ von Regisseur Timashion Jones, die 2026 beim Festival DOC NYC ihre Weltpremiere feiert, zeichnet das Leben eines Musikers nach, dessen Einfluss weit über seine eigenen Aufnahmen hinausreicht. Schon mit zwölf Jahren trat Belgrave professionell auf. Aufgewachsen in Chester, Pennsylvania, fand er im Trompeter Clifford Brown einen frühen Mentor. Später ging er mit Ray Charles auf Tournee, arbeitete mit Charles Mingus und wurde für Aufnahmen des Motown-Labels engagiert. Anfang der 1960er-Jahre ließ er sich in Detroit nieder – und blieb der Stadt treu, als viele Künstler nach den Unruhen in Detroit und dem Wegzug Motowns 1972 anderswo Arbeit suchten.

In Detroit wurde Belgrave zu einer Schlüsselfigur der lokalen Musikszene. Er engagierte sich in der künstlerischen Gemeinschaft Tribe, die mit eigenem Label und Magazin Räume für schwarze Kultur schuf. Vor allem aber unterrichtete und förderte er junge Talente. Zu den Musiker:innen, die von ihm geprägt wurden, zählen Geri Allen, Kenny Garrett, James Carter, Regina Carter, Theo Croker und Endea Owens. Auch Wynton Marsalis schätzte seine Arbeit: Belgrave gehörte zur ersten Besetzung des Lincoln Center Jazz Orchestra. Der Film betrachtet Belgraves Karriere nicht nur als Folge prominenter musikalischer Begegnungen, sondern auch als Geschichte eines Mannes, der sein Wissen weitergab. „Er spielte nicht einfach nur Musik; er formte Menschen“, so der Regisseur Jones über den 2015 gestorbenen Trompeter.

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„And Damn, He Could Play“