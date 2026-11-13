Hamburg: Gondwana Presents@Elphi

Jasmine MyraAm 27. März 2027 kehrt das britische Label Gondwana Records für ein mittlerweile sechstes Osterprogramm zurück in die Hamburger Elbphilharmonie, wie gehabt in Kooperation mit der veranstaltenden und mitkuratierenden Konzertdirektion Palme. Die jährlichen, von Beginn an ausverkauften Abende im Großen Saal gehören mittlerweile zu den traditionsreichsten dieses Konzerthauses. Gegründet in Manchester 2008 vom Trompeter, Komponisten und Produzenten Matthew Halsall und seinem Bruder, dem Grafikdesigner und Künstler Daniel Halsall, hat sich Gondwana Records als Plattform für gut verdaulichen, aber nicht anspruchslosen, von Ambient und Electronica beeinflussten Jazz mit spiritueller Note etabliert. Neben Halsall selbst zählen Künstler:innen wie Hania Rani und Ambre Ciel, die Saxofonisten Jack Wyllie und Chip Wickham und Bands wie Ancient Infinity Orchestra und Portico Quartet zum Roster des Labels. Auch Formationen wie GoGo Penguin und Mammal Hands haben auf Gondwana veröffentlicht und waren schon in der Elbphilharmonie zu Gast.

Das nun veröffentlichte Line-up für Ostern 2027 setzt sich aus einer Reihe aktueller Label-Acts zusammen, angeführt von der fünfköpfigen Formation Phi-Psonics aus Los Angeles unter der Leitung des Bassisten Seth Ford-Young und mit Beteiligung von Chip Wickham an Flöte und Saxofon. Jack Wyllie, Mitbegründer vom Portico Quartet, präsentiert in (abweichender) Quartettbesetzung das Repertoire seines Solo-Albums „Eternal Spring“, Saxofonistin Jasmine Myra spielt erstmals die Musik ihrer am 4. Dezember erscheinenden EP „tide/turn“ und mit dem britisch-ghanaischen Gitarristen Rory Green und seinem akustischen Ensemble stellt das Label in der Elbphilharmonie seinen neuesten Künstler vor. Greens Debütalbum „Moments Brighter Than The Sun“ produzierte dieser gemeinsam mit Gondwana-Chef Halsall.

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„Gondwana Records Presents“