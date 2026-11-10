Hamburg: UNERHÖRT!@20

They Shot The Piano PlayerVom 25. bis 29. November feiert das Hamburger Musikfilmfestival UNERHÖRT! seine 20. Ausgabe. Seit 2007 widmet es sich der Musik auf der Leinwand, unabhängig von Genre, Herkunft und filmischer Form. Zum Jubiläum stehen 16 Lang- und zehn Kurzfilme, Filmgespräche und zwei Partys auf dem Programm. Neu ist im Jubiläumsjahr ein in Kooperation mit dem Hamburger Blog Jazz Moves gestalteter Jazz-Schwerpunkt, der zukünftig fester Bestandteil des Festivals sein wird. Dazu gehört „Jazz in Shorts“, ein gemeinsam mit der Kurzfilm Agentur Hamburg zusammengestelltes Programm mit Filmen von den späten 1940er-Jahren bis heute. Der Animationsfilm „They Shot the Piano Player“ folgt den Spuren eines verschwundenen Bossa-Nova-Musikers.

Eröffnet wird das Festival am 25. November im Kino Metropolis mit der Hamburg-Premiere von „Seize Moments de ma Vie“. Der Regisseur Albert Serra dokumentiert darin einen Konzertauftritt der Sängerin und Schauspielerin Ingrid Caven in Paris. Zum weiteren Programm gehören „Fugs Film!“ über die New Yorker Gegenkultur, „The Best Summer“ mit bislang unveröffentlichtem Material einer Tour der Beastie Boys und ihrer Weggefährten sowie ein Film über die Bluessängerin Big Mama Thornton. Auch Animation, ästhetischer Widerstand und Livemusik im Kino bilden thematische Schwerpunkte. Am 27. November lädt UNERHÖRT! dann zur „Celebration Night“ in den SLOT Club. Zum Abschluss am 29. November wird im Metropolis der mit 500 Euro dotierte Publikumspreis verliehen. Den Schlusspunkt hinter das Jubiläumsfestival setzt „Misty – The Erroll Garner Story“.

Weiterführende LInks

Musikfilmfestival UNERHÖRT!