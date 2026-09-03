Welten Embrace o-cetera/The Orchard

Meditative Schichtungen. Mit ihrem neuen, mittlerweile fünften Album „Embrace“ markiert die Leipziger Band Welten um Saxofonist und Klarinettist Lukas Welten ihr bereits zehnjähriges Bestehen. In weiten Klangflächen entfalten Welten komplexe elektronische Schichtungen, die sich immer wieder in neuen Variationen aufbauen. Als transformative Erweiterung von Klang, in dem man sich wie in einem Fluss hinabtreiben lassen kann. Für „Embrace“ wurde das Gründungstrio um Welten, Valentin Mühlberger (Wurlitzer, Moog, Gesang) und Lukas Backs (Flöten, Percussion) um zwei neue Mitglieder ergänzt: Mit der Multiinstrumentalistin Anna-Lucia Rupp (Synthesizer, Percussion, Stimme) und Raphael Schuster (Präpariertes Schlagzeug, Percussion). Wie durch Zeit und Raum gleiten Welten mit ihrer fein verästelten Klangästhetik, die elektronische Erweiterungen mit improvisatorischen Freiräumen kunstvoll verbindet.