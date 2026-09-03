Welten

Embrace

o-cetera/The Orchard

Welten – Embrace (Cover)Meditative Schichtungen. Mit ihrem neuen, mittlerweile fünften Album „Embrace“ markiert die Leipziger Band Welten um Saxofonist und Klarinettist Lukas Welten ihr bereits zehnjähriges Bestehen. In weiten Klangflächen entfalten Welten komplexe elektronische Schichtungen, die sich immer wieder in neuen Variationen aufbauen. Als transformative Erweiterung von Klang, in dem man sich wie in einem Fluss hinabtreiben lassen kann. Für „Embrace“ wurde das Gründungstrio um Welten, Valentin Mühlberger (Wurlitzer, Moog, Gesang) und Lukas Backs (Flöten, Percussion) um zwei neue Mitglieder ergänzt: Mit der Multiinstrumentalistin Anna-Lucia Rupp (Synthesizer, Percussion, Stimme) und Raphael Schuster (Präpariertes Schlagzeug, Percussion). Wie durch Zeit und Raum gleiten Welten mit ihrer fein verästelten Klangästhetik, die elektronische Erweiterungen mit improvisatorischen Freiräumen kunstvoll verbindet.

Text
Maxi Broecking
, Jazz thing 165

Veröffentlicht am 03. Sep 2026 um 07:57 Uhr unter Reviews

Deutsches Jazzfestival Frankfurt 20026

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