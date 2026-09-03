Eliane Elias Ao Vivo Candid/H'Art

Als das Publikum gewahr wird, dass Eliane Elias mit ihrer Band gerade den ultimativen brasilianischen Klassiker „Brasil“ anstimmt, bricht ein Applaus-Sturm los. Und „Ao Vivo“ hat noch mehr brasilianische Kult-klassiker im Gepäck: Etwa „Eu Sambo Mesmo“ von Roberta Sá, den Jobim-Hit „A Felicidade“ oder das berühmte „Saudade de Bahia“ von Dorival Caymmi, das Maria Bethania berühmt gemacht hat. „Ao Vivo“ wurde in San Francisco mitgeschnitten und an Elias‘ Seite spielen Gitarrist Leandro Pellegrino, Schlagzeuger Rafael Barata und Bassist (und Ehemann) Marc Johnson. „Auf der Bühne haben wir mehr Möglichkeiten, uns auszubreiten“, gibt die Pianistin zu Protokoll, „und ich gestalte die Arrangements so, dass jeder die Möglichkeit bekommt, sich auszuzeichnen“. Da hat die Bandleaderin recht: Das macht „Ao Vivo“ zu einem außergewöhnlich großen Vergnügen.