JTI Trier Jazz Ward: Andreas Schaerer

Andreas SchaererDer JTI Trier Jazz Award wird seit 2010 jährlich vergeben und ist mittlerweile mit 7.500 Euro dotiert. Gestiftet wird er von Japan Tobacco International (JTI), seit 2013 ist das Preisträger:innenkonzert Bestandteil des Mosel Musikfestivals. Der JTI Trier Jazz Award ist kein Nachwuchspreis. Vielmehr sollen Musiker:innen ausgezeichnet werden, die mit einer eigenständigen künstlerischen Handschrift und innovativen Impulsen Jazz und improvisierte Musik nachhaltig prägen. Zu den bisherigen Preisträger:innen gehörten zum Beispiel Marilyn Mazur, Toots Thielemans, Stefano Bollani, Iiro Rantala, Markus Stockhausen, Nubya Garcia, Nils Wogram und Sarah Chaksad. Kürzlich wurde der Gewinner des diesjährigen Awards bekannt gegeben: der Schweizer Sänger und Vokalkünstler Andreas Schaerer.

Der 1976 geborene Schaerer ist Stimmkünstler, Sänger und Komponist zugleich. Bekannt ist er für seine außergewöhnliche vokale Vielseitigkeit und Kreativität, der mühelos zwischen Jazz, Beatboxing und Vokalimprovisation changiert. Mit seinem Sextett Hildegard lernt fliegen gewann er 2008 den Zürcher ZKB Jazzpreis, konnte 2014 den BMW Welt Jazz Award für sich entscheiden und wurde 2015 mit einem ECHO Jazz als „Bester Sänger des Jahres international“ ausgezeichnet. Preisverleihung und Preisträgerkonzert finden am 3. September im Rahmen des Mosel Musikfestivals in Trier statt. Auftretet wird Schaerer dort mit dem Quartett A Novel of Anomaly mit Luciano Biondini (Akkordeon), Kalle Kalima (Gitarre) und Lucas Niggli (Drums).

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