Videopremiere - SALOMEA i will not allow it

„Schon beim Projektstart vor zehn Jahren war der SALOMEA-Sound nicht eindeutig festzumachen. Mit dem Album „Axxxis“ führt Rebekka Salomea Ziegler den offenen, genreübergreifenden Sound ihrer Band SALOMEA konsequent weiter – direkter produziert, gemeinschaftlicher entwickelt und textlich weniger verschlüsselt als zuvor.“ So schreibt Martin Laurentius im aktuellen Magazin 165 über die mittlerweile vierte Veröffentlichung von SALOMEA. Wir präsentieren von ihrem Album „Axxxis“ in einer exklusiven Jazzthing Videopremiere „i will not allow it“. Enjoy!