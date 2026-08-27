Stefan Michalke

Michalke & Strings

JazzSick/The Orchard

Stefan Michalke – Michalke & Strings (Cover)Erstmals bringt der Aachener Pianist und Komponist Stefan Michalke auf „Michalke & Strings“ ein klassisches Streichquartett mit einer improvisierenden Jazzformation zusammen. Dabei geht es ihm weniger darum, die Grenzen zwischen beiden Klangwelten aufzulösen, sondern ihre unterschiedlichen Qualitäten produktiv aufeinander zu beziehen. Transparente Arrangements, offene Harmonien und eine bewusst zurückgenommene Klangsprache geben den Kompositionen Tiefe, während Improvisation und festgelegte Strukturen gleichberechtigt ineinandergreifen. Mit Frederik Köster an Trompete und Flügelhorn, David Andres am Kontrabass und Stefan Kremer am Schlagzeug steht Michalke ein fein reagierendes Jazzquartett zur Seite. Die Streicher erweitern dessen Klangspektrum um kammermusikalische Farben und geben der Musik Reife. So entsteht eine ausdifferenzierte Improvisationsmusik, die Einflüsse von Bill Evans und John Coltrane bis Bach und Piazzolla in einer eigenständigen, melodischen Sprache bündelt.

Text
Martin Laurentius
, Jazz thing 165

Veröffentlicht am 27. Aug 2026 um 07:57 Uhr unter Reviews

Deutsches Jazzfestival Frankfurt 20026

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 165, September/Oktober 2026, ab 28.8. am Kiosk

Ausgabe 165

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Deutsches Jazzfestival Frankfurt 20026
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

dpv (Logo)