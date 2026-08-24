Chris Potter Alive With Ghosts Today Edition/H'Art

PRO

Man sollte Chris Potters Suite „Alive With Ghosts Today“ gerade jetzt Gehör schenken. Sie legt ihre Finger in Wunden, die selbst nach fast 200 Jahren in den USA noch immer nicht vernarbt sind. Potter erinnert an die Geschichte des Abolitionisten John Brown, eines radikalen Gegners der Sklaverei, der 1859 ein Waffenlager in Harpers Ferry überfiel, um einen Aufstand auszulösen. Potter webt aus dem Stoff ein grandioses musikalisches Epos um Glauben, Opferbereitschaft und die ungelöste Spannung, die immer noch über dem Land schwebt, seine Musik kreiert eine raue Klangwelt aus Blues, Folk und Copland-artigen Harmonien. Die Band mit Bill Frisells Gitarre als emotionalem Zentrum sowie Sara Caswell (Violine), dem Countrysänger Nate Smith oder dem Posaunisten Zekkereya El-Magharbel erweist sich als narrative Urgewalt. Schon jetzt eines der wichtigsten Alben des noch jungen Jazzjahres.

Reinhard Köchl

KONTRA

Ist Redundanz eine Kunst? Der Meister der kreativen Mitte Chris Potter versteht es auf seinem Album mit dem unfreiwillig sinnstiftenden Titel „Alive With Ghosts Today“ auf beeindruckende Weise, sich ohne Richtungssinn durch ein Vakuum zu navigieren. Dass er trotzdem ans Ziel gelangt, verdankt er Mitstreitern wie Bill Frisell und Geigerin Sara Caswell. In besseren Momenten klingt es wie eine Outtake-Sammlung von Frisell, doch Potter selbst verschanzt sich derart unbeirrbar in der neutralen Zone, dass man sich immer wieder fragen muss, was da überhaupt aus den Boxen rinnt. Ach ja, Chris Potter, wer sonst! In seinen solistischen Momenten wirkt es einmal mehr, als wolle er unbedingt Augenhöhe mit Michael Brecker sicherstellen. „Alive With Ghosts Today“ ist kein schlechtes Album, aber auch kein gutes. Es ist Jazz in Beige. Man kann es gar nicht so schnell hören, wie man es wieder vergisst.

Wolf Kampmann