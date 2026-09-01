Silberne Stimmgabel: Ulla Oster

Ulla OsterSeit 2004 zeichnet der Landesmusikrat NRW Persönlichkeiten für besondere Verdienste um das Musikleben Nordrhein-Westfalens mit seiner Silbernen Stimmgabel aus. Zu den bisherigen Preisträger:innen gehörten unter anderem Wolfgang Niedecken, Markus Stockhausen, Tamara Lukasheva und Gerhart Baum. Gerade hat man die diesjährige Gewinnerin bekannt gegeben: die Bassistin, Komponistin und Bandleaderin Ulla Oster. Seit den frühen 1980er-Jahren prägt die 1956 in Hemer geborene Oster das musikalische Leben der Stadt Köln – nicht nur als Musikerin auf der Bühne, sondern auch durch ihr beharrliches Engagement für bessere Bedingungen für die freie Musikszene. Nach ihrem Studium von klassischem Klavier und Germanistik fand Oster über E-Bass und Kontrabass zum Jazz. Ihre besondere Bedeutung liegt darin, dass sie die eigene künstlerische Arbeit stets in Zusammenhang bringt mit einer gesellschaftlichen und kulturpolitischen Verantwortung.

Schon früh wurde die Bassistin Mitglied der Initiative Kölner Jazz Haus (IKJH), die seit September 1986 mit dem Stadtgarten Köln eine Konzertbühne verantwortet. Gemeinsam trat man für eine selbstbestimmte Jazzkultur in Köln ein und wusste so eigene Räume, Netzwerke und Strukturen aufzubauen. Bis heute führt Oster ihr Engagement fort: als Vorsitzende der IKJH ebenso wie der Initiative Freie Musik Köln oder mit der Saxofonistin Angelika Niescier, mit der sie seit 2017 die künstlerische Leitung von Winterjazz Köln innehat. Preisverleihung ist am 5. September ab 13:30 Uhr im Kammermusiksaal der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Die Laudatio hält Reiner Michalke, IKJH-Gründungsmitglied und bis 2022 einer der beiden Leiter des Stadtgartens, für den musikalischen Rahmen sorgt das Moritz Kröger Quartett.

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Silberne Stimmgabel