Lisa Wahlandt / Paulo Morello / Sven Faller

Only Hits

Fine Music/edel

Lisa Wahlandt / Paulo Morello / Sven Faller – Only Hits (Cover)Von manchen Dingen mag man nicht genug bekommen: Das Trio Lisa Wahlandt, Paulo Morello und Sven Faller nimmt den Albumtitel „Only Hits“ wörtlich und widmet sich Klassikern aus Pop, Soul und Folk. Doch statt bloßer Neuinterpretationen entstehen eigenständige Lesarten, die den vertrauten Melodien eine neue Leichtigkeit verleihen. So verwandelt sich Simon & Garfunkels „Bridge Over Troubled Water“ in sanften Wellengang, während „House Of The Raising Sun“ zum dichten Dialog aus Gesang und Bluesgitarre wird. Dazwischen fügt sich die Eigenkomposition „Wave By Wave“ als selbstverständlich wirkende Bossa nova in den Reigen der Evergreens. Gelegentliche Beiträge von Andreas Hinterseher (Akkordeon), Chris Gall (Fender Rhodes), Henning Sieverts (Bass) und Marco Lobo (Percussion) erweitern das Klangspektrum behutsam. Ein Album, das bekannte Songs mit Spielfreude und feinem Gespür neu zum Klingen bringt.

Text
Paula Rösner
, Jazz thing 165

Veröffentlicht am 31. Aug 2026 um 07:58 Uhr unter Reviews

Deutsches Jazzfestival Frankfurt 20026

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