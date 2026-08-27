Stefano Bollani All Stars Tutta Vita Live Ponderosa Music/edel

Alles begann mit einer Idee, der von Valentina Cenni: Man nehme einige der besten italienischen Jazzmusiker, dazu noch drei junge Jazztalente und lasse diese Gruppe abgeschieden zusammen für eine Woche leben und Musik machen. Die Filmemacherin hat diesen Prozess mit ihrer Kamera begleitet und herausgekommen ist der Film „Tutta Vita – Pures Leben“. Die in dieser Zeit entstandene Musik wurde im Februar 2025 in einem Theater in Triest aufgeführt und erscheint nun als Live-Album. Der Pianist Stefano Bollani und Freunde wie die Trompeter Enrico Rava und Paolo Fresu, Akkordeonist Antonello Salis oder Schlagzeuger Roberto Gatto spielen hier mit Bollani ein stilistisch buntes, immer wieder überraschendes Programm zwischen Eigenkompostionen, rumänischen oder griechischen Traditionals oder Barockmusik. Auch Mussorgskis „The Old Castle“ aus „Bilder einer Ausstellung“ ist als funkensprühende, rock-jazzige Fusionnummer dabei. Jeder der elf Songs lässt die Ideenfülle und kreativen Momente erahnen, die diese Italiener bei ihrem einwöchigen Zusammenleben wohl reichlich hatten.