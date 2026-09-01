Köln: Multiphonics@13

Sheen TrioZum 13. Mal findet vom 21. bis 25. Oktober in Köln das Multiphonics Festival statt. Ursprünglich war es Podium für die Klarinettenfamilie, mittlerweile hat man den Fokus auf Holzblasinstrumente erweitert. Kuratorin dieses jährlich im Herbst stattfindenden Festivals ist die in Köln lebende Klarinettistin, Komponistin und Bandleaderin Annette Maye, die auch Mitglied des kooperativen Beyond the Roots Large Ensemble ist. Auch im 13. Jahrgang ist es der transkulturellen Musik dieses Großensembles vorbehalten, das Festival zu eröffnen; am 21. Oktober in der Alten Feuerwache. Aufgeführt wird das Programm „Blessings“ des Beyond-the-Roots-Pianisten Antonis Anissegos, das auf Texten aus „Ana Caram“ des irischen Philosophen John O’Donohue basiert.

Das Sheen Trio um die in Osnabrück lebende, iranische Klarinettistin Shabnam Parvaresh setzt am 22. Oktober bei Multiphonics seine Erfolgsgeschichte fort, ebenso wie das deutsch-türkische Ensemble FisFüz um Maye, Jörg Brinkmann (Cello) und Murat Coşkun (Rahmentrommel, Perkussion), das mit seinem Programm „Mozart im Morgenland oder Die Entführten aus dem Serail“ die diesjährige Ausgabe am 25. Oktober im Alten Pfandhaus beschließen wird. Zuvor gibt es noch Konzerte mit Jin Jim, dem Duo Louis Sclavic & Benjamin Moussay, dem Trio Short Cuts mit Sylvie Courvoisier, Ned Rothenberg und Nasheet Waits, einem Trio mit Khadim Seck, Tony Clark und Max Clouth sowie Gnawa World Blues mit Majid Bekkas, Nguyên Lê und Hamid Drake featuring Manuel Hermia.

Weiterführende Links

Multiphonics Festival