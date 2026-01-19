Tret Trio

Crow Jam

JazzSick/Membran

Tret Trio – Crow Jam (Cover)Das Wurlitzer Piano ist der herbe Bruder des Fender Rhodes. Sein Klang war immer schon etwas härter und perkussiver im Vergleich, weniger Glöckchen, mehr Erdung. Tobias Weindorf setzt ihn trotzdem stellenweise sanft und schwebend ein, ansonsten mit einem Hauch von Meister Corea im stilistischen Stammbaum. Das passt gut zu Philipp van Enderts klangfarbenreicher Gitarre und den Saxofonlinien von Rob Hall. Das Tret Trio changiert damit ohne Rhythmusgruppe zwischen transparenter Kammerästhetik und melodiöser Fülle, wenn beide Harmonieinstrumente in die Vollen greifen. Abwechselnd live und im Studio aufgenommen ist „Crow Jam“ ein Album zwischen den Klangwelten, melodisch fein und kommunikativ inspiriert. Und selten wurde ein Wurlitzer mit ähnlicher spürbarer Verehrung für die verborgene Vielfalt seines Klangs gespielt wie von Weindorf.

Text
Ralf Dombrowski
, Jazz thing 161

Veröffentlicht am 19. Jan 2026 um 07:57 Uhr unter Reviews

Andromeda Mega Express Orchestra: Live-Act Of The Year 2025

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 161, November 2025 – Januar 2026, ab 30.10. am Kiosk

Ausgabe 161

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Andromeda Mega Express Orchestra: Live-Act Of The Year 2025
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü