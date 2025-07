Tingvall Trio Pax Skip/edel

Es ist Musik zum Festhalten. Martin Tingvall, Omar Rodriguez Calvo und Jürgen Spiegel bevorzugen Klarheit und Melodie, sie haben keine Angst vor Pathos. Und sie formen auf dieser Basis ihre Klangwelt, kantabel im Charakter, oft sanft mit Steigerungsdynamik und von einer Strukturspannung zusammengehalten, die akustische Abnutzung vermeidet. „Pax“ ist ihr Studioalbum Nummer neun, entstanden im Anschluss an eine Tour am Anfang des Jahres und getragen von der Energie des gemeinsam erlebten Flows. Die zwölf Stücke aus Martin Tingvalls Feder wirken ernst, nachdenklich, in der Stimmung latent dringlich. Das Moll des Klaviers wird dabei häufig von Bassfiguren kommentiert, das Schlagzeug steht den Gesprächen rhythmisch sehr direkt zur Seite. Damit klingt das Tingvall Trio noch kompakter und präsenter als zuvor. Seine Musik ankert im Kammerjazz, ist aber mehr Botschaft als Freispiel. Sie trägt ihren Titel nicht umsonst.