Terje Isungset Ice Quartet Ice Music All Ice/Galileo MC

Teilweise in einem Iglu entstanden die Aufnahmen des Eismusik-Erfinders Terje Isungset, der auf diesem Album sein neues Quartett präsentiert. An der Seite von Insugset, der auf Eis-Percussion, Eisphone und Eishorn zu hören ist, spielen die Eisbassisten Toivo Fjose (auf acht Songs) und Viktor Reuter (auf zwei Songs), die Eisharfenistin Julie Rokseth und die Sängerin und Elektronikerin Amalie Holt Kleive. Die eisige Angelegenheit klingt in weiten Teilen recht warmherzig. Komponiert hat Isungset die Hälfte der zehn Songs, drei sind Gruppenimprovisationen (von denen „Another Time“ besonders gelungen ist) und jeweils einen Song steuern Rokseth und Holt Kleive bei – die Harfenistin hat das weit- und weltläufige „Tundra“ geschrieben. Isungsets eigene Songs sind inspiriert von der Natur seiner norwegischen Heimat: „Snowflake“, live bei einem Konzert in Manchester mitgeschnitten, ist von geradezu überirdischer Schönheit.