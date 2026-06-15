Jan Lukas Roßmüller Solo & Trio Unit/OPEN

Als musikalischen Kosmos präsentiert der Kölner Pianist Jan Lukas Roßmüller seine Kompositionen auf seinem Doppelalbum „Solo & Trio“. Mit 13 Solo-Miniaturen, gefolgt von den Einspielungen seines Trios mit Florian Herzog am Bass und Jakob Görris am Schlagzeug. Aufgenommen in den Bergen, im Künstlerhaus Aux Losanges im Schweizer Alpendorf Tschiertschen, in dem Roßmüller zehn Tage als „Composer in Residence“ verbrachte, reflektieren seine Soloeinspielungen die meditative Ruhe in der Natur. Abstrakt, fließend und poetisch wird die Musik zu einer introspektiven Erzählung, in der er Jazz mit Neuer Musik und Improvisation verbindet – wie in „Tschiertschen“, einer klanglichen Widmung an den Ort. Mit Fokus auf hohe Frequenzen und ihrer Entfaltung im Raum entstehen vielschichtige, klangliche Verwebungen, die er mit seinem Trio mit intensiven Clustern, sich repetitiv verzweigenden Mustern und konzentrierten, rhythmischen Texturen kunstvoll erweitert.