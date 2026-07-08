Köln: MitAfrika Festival

Dobet GnahoreAm Kölner Rheinauhafen wird dieses Jahr vom 21. bis 23. August Jubiläum gefeiert: Das MitAfrika Festival, Ort für Begegnungen, Musik und Kunst aus Afrika, begeht das 20. Jahr seines Bestehens. Zum runden Geburtstag präsentiert der veranstaltende Verein MAMA AFRIKA, der als Band und Event-Agentur für afrikanische Erlebniswelten fungiert, neben dem Weltmarkt, den Workshops, einem Kinderprogramm und der Kulinarik ein dreitägiges Musikprogramm mit klangvollen Namen. Als Headliner ist das senegalesische Orchestra Baobab dabei, ebenso die Ivorerin Dobet Gnahoré. Aus Südafrika kommt Starsängerin Nomfusi auf das Gelände des Schokolademuseums. Mit Lamisi und Epixode sind zwei Entdeckungen aus Ghana am Start. Senjam (Senegal), Dunyabele (Guinea-Bissau) und Omar Diatta (Gambia) erweitern das westafrikanische Band-Spektrum. Auch nach Kuba geht die musikalische Reise mit Mirta, und die deutsche Formation Kwaggawerk rundet das Line-Up ab.

MitAfrika Festival