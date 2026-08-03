Dasha Beets

Salute to Rita

Magic Ball Jazz Records/H'Art

Dasha Beets – Salute to Rita (Cover)Die Ende 2024 verstorbene niederländische Jazzsängerin Rita Reys grüßt Nachwuchskraft Dasha Beets auf logische Weise: Indem sie Songs singt, die auch Reys oft und gern gesungen hat. Begleitet von dem Gitarristen Durk Hijma, dem Pianisten Miguel Rodriguez und dem Basssten Steven Willem Zwanink, gleitet Beets durch neun Standards – und die schlagzeuglose Besetzung steht den Songs ausgesprochen gut. „Little Girl Blue“ bringt man wohl auf ewige Zeiten mit Nina Simone in Verbindung, Cole Porters „Love For Sale“ oder Michel Legrands „You Must Believe In Spring“ dagegen wurden schon oft und von vielen gesungen. Der monumentale Swing, den Beets‘ Trio erzeugt, passt zu ihrer Stimme, die süß und intim, aber auch kräftig und aufregend klingen kann. Mit „It Never Entered My Mind“ von Richard Rodgers und Lorenz Hart trifft Beets gleich zu Beginn des Albums den richtigen Ton.

Text
Rolf Thomas
, Jazz thing 164

Veröffentlicht am 03. Aug 2026 um 07:58 Uhr unter Reviews

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