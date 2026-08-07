Alice Coltrane: Ashram Tapes

Alice Coltrane „Ashram Tapes“Seit ihrem Tod im Jahr 2007 sind alle auf Impusle! und Warner erschienenen Jazz-Alben von Alice Coltrane wiederveröffentlicht worden. Mittlerweile wuchs auch das Interesse an den Aufnahmen, die Coltrane nur zur eigenen Freude einspielte, als sie der Musikindustrie weitgehend den Rücken gekehrt, den Namen Turiyasangitananda angenommen und sich ganz ihrer spirituellen Reise verschrieben hatte. In den 1980er- und 1990er-Jahren entstanden so vier „Ashram Tapes“, die nur unter Mitgliedern der eigenen Community rund um Coltranes Sai Anantam Ashram nördlich von Los Angeles zirkulierten und allenfalls in Bio-Läden vertrieben wurden.

Es war eine eigentümliche Mischung aus Gospelmusik, indischen Traditionen und spirituellem Chanting. Eine Auswahl davon fasste das von David Byrne gegründete Label Luaka Bop 2008 zu einer Compilation mit dem Titel „World Spirituality Classics 1: The Ecstatic Music of Alice Coltrane“ zusammen und traf damit den Nerv junger Hipster, die darin einen Soundtrack für Yoga, weiche Drogen und vegane Ernährung erkannten. Eines der Alben „Turiya Sings“ erschien 2021 unter dem Namen „Kirtan“ posthum auf Impulse!, allerdings ohne die bewusstseinserweiternden Synthesizer-Spuren, die Coltrane nachträglich auftrug. Nun hat das US-Label Matador angekündigt, die vier Tape-Alben in ihren Original-Mixen, also mit Synthesizern und Ashram-Chor erstmals auf Vinyl und CD sowie als Cassette und digital zu veröffentlichen. Exakte Veröffentlichungsdaten gibt es noch nicht, aber ein Statement von Michelle Coltrane, Alices Tochter aus deren kurzlebiger Ehe mit Kenny „Pancho“ Hagood: „Alices Gelübde für ein klösterliches Leben öffnete ihr einen Weg zu uralten heiligen Rezitationen, Stimmen, Rhythmen und Melodien – göttlichen, ätherischen Klängen, die die materielle und die spirituelle Welt miteinander verbanden. Viele interpretieren diese Erfahrung als ein tiefes Verständnis des menschlichen Daseins. Musikalisch spiegelt sie den Lebensweg meiner Mutter zu jener Zeit wider. Sie suchte auf authentischste Weise nach einem Leben der Hingabe, der Transzendenz und der spirituellen Erhebung. Die Musik war ein inspiriertes Geschenk an die Heiligkeit und die Empfindung dieses spirituellen Weges.“

Es mag der Effekt der in diesem Jahr erschienenen Alice-Coltrane-Biografie von Andy Beta sein, dass Coltranes Spiritualität gegenwärtig solchen Nachhall erfährt. So wurden nun auch erstmals 17 Folgen der TV-Sendung „Eternity’s Pillar“ auf Doppel-Blu-Ray veröffentlicht. Coltrane produzierte etliche Episoden, die von 1985 bis 1988 wöchentlich Sonntagnachts Im kalifornischen Kabelnetz ausgestrahlt wurden, und von denen nur Fragmente auf Youtube kursierten. Erschienen bei Exotic Material und zur Stunde nur unter hohen Porto- und Zollkosten zu beschaffen, enthalten sie mehr als 500 Minuten Meditationen, Andachten und erbauliche Musik von und mit Swami Turiyasangitananda im New-Age-Look der VHS-Ära und mit Booklet und Bonusmaterial. Die Musik der „Ashram Tapes“ ist auf der Tonspur präsent, und Coltranes Gesang mitunter dazu synchronisiert. Ihre in sich ruhenden Klavierimprovisationen haben allerdings ihren musikalischen Wert.

Weiterführende Links

„Ashram Tapes“

„Eternity’s Pillar“