Ken Norris & Ulf Meyer Conversations Laika/Galileo MC

Dieser schönen, warmen Stimme hört man mit Freude zu. Der Amerikaner Ken Norris, Professor in Hamburg, ist ein „echter Jazzsänger“ mit klasse Timing und perfekter Intonation. Zuweilen erinnert er in Tonfall und Phrasierung ein wenig an Al Jarreau. Norris und sein Duo-Partner, der bewährte Flensburger Jazzgitarrist Ulf Meyer, „spielen und jonglieren“ auf diesem Album mit einem knappen Dutzend ihrer Lieblingssongs. Darunter sind drei Jazzstandards und eine Reihe von mehr oder weniger bekannten Popmelodien – die Stückauswahl könnte ruhig etwas mutiger sein. Ganz so verspielt und spontan, wie die beiden behaupten, ist das Ganze übrigens nicht. Meyer spielt einige fulminante, großartige Improvisationen im Overdub. Seine Instrumente klingen hier abwechselnd jazzig, bluesig, poppig oder brasilianisch. Norris dagegen improvisiert mit der Stimme auch mal einen Bass oder einen kleinen Scat – davon würde man gerne mehr hören.