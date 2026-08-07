Monheim: Kulturraffinerie K714

Cécile McLorin SalvantAn der Monheimer Rheinpromenade eröffnet eine neue Veranstaltungshalle: In der ehemaligen Shell-Fassabfüllanlage nimmt im September die Kulturraffinerie K714 den Betrieb auf. Dafür wurde im Innern des historischen Gebäudes mit der denkmalgeschützten Fassade ein rechteckiger, hoher Baukörper eingesetzt, der tagsüber das Sonnenlicht reflektiert und nachts selber leuchtet. Die Kulturraffinerie wird Großveranstaltungen vom Kongress über Theater-Produktionen und Live-Comedy bis zum Pop-Konzert einen Raum bieten, der große Saal wird unter anderem dem exilierten Kyiv Symphony Orchestra als Konzertsaal dienen.

Auch der Jazz bekommt mit der Kulturraffinerie K714 eine neue Heimat: Die Saison beginnt mit einem Konzert der dreifachen Grammy-Preisträgerin Cécile McLorin Salvant, einer der aufregendsten Stimmen des gegenwärtigen Jazzgesangs. Jazz-Adel gibt sich am 6. November die Ehre, wenn Saxofonist Branford Marsalis und Sängerin Dianne Reeves dem Jubilar John Coltrane zum 100. Geburtstag gratulieren. Eine Woche später macht der eklektizistische Trompeter Ibrahim Maalouf Station in Monheim und präsentiert dort die Musik seines aktuellen Albums „Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange Vol. 2“. Bis zum Jahresende sind des Weiteren Konzerte von Kyle Eastwood (19.11.), dem retrofuturistischen Funkprojekt Sly5thAve von Sylvester Uzoma Onyeijaka II (11.12.) und dem unverwüstlichen Nils Landgren (18.12.) angekündigt. Im kommenden Jahr dürfen sich Jazzfans in und um Monheim auf Konzerte mit Bill Laurance & Michael League (28.2.), Ravi Coltrane (7.3.) und Rebekka Bakken (11.3.) freuen.

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Kulturraffinerie K714