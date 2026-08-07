St. Wendel: 35. WND JAZZ

Adam BałdychIn St. Wendel beginnt am 12. September mit einem vorgezogenen Prolog im Kurhaus Harschberg das 35. WND JAZZ Festival. Das Trio ZIZAL, bestehend aus David Ignatius (Violine), Reiner Kuttenberger (Klarinetten) und Sebastian Volz (Piano) präsentiert dort sein Klezmer-Projekt „Bridges“, bevor es am Freitag darauf im Saalbau richtig losgeht. Seit 1989 präsentiert der Jazzförderkreis St. Wendel das dreitägige WND JAZZ mit seitdem zunehmend internationaler Beteiligung.

Mit Norwegen als diesjährigem Länderschwerpunkt, besteht das Programm aus drei personell elegant verflochtenen Abenden, jeweils beginnend mit einem Duo-Konzert: So trifft der norwegische Bassist Arild Andersen auf Daniele di Bonaventura (Akkordeon), der Schweizer Stimmkünstler Andreas Schaerer auf den spanischen Pianisten Daniel García Diego und Louis Sclavis (Klarinetten) in einer rein französischen Begegnung auf Benjamin Moussay (Piano). Den zweiten Teil der Double-Bill bestreitet dann eine größere Besetzung, beginnend mit dem Adam Bałdych European Trio mit Musikern aus Polen, Italien und Frankreich. Am 19. September trifft die Arild Andersen Group auf den Tenor- und Sopransaxofonisten Marius Neset, am 20. September tritt der Norweger dann noch einmal mit dem eigenen Marius Neset Quartett auf. Darüber hinaus gibt es am Sonntag auch wieder ein Matinee-Programm für Kinder.

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