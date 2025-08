Scandinavian Art Ensemble & Tomasz Stańko The Copenhagen Session Vol. 1 April/Indigo

Er fehlt. Wie viele andere stilprägende Jazzmusiker hinterließ Tomasz Stańko nach seinem Tod 2018 Spuren, die für die meisten potenziellen Nachfolger immer noch viel zu groß sind. Wenn nun der erste Teil einer verschollen geglaubten Aufnahmesession mit dem legendären polnischen Trompeter und einer Gruppe aus skandinavischen und polnischen Freunden von 2016 auftaucht, so kommt dies einer kleinen Sensation gleich. Gerüchte gab es immer wieder über die „Copenhagen Session“, zumal Stańko, der lieber eigene Projekte vorantrieb, nicht unbedingt dafür bekannt war, irgendwo einzusteigen. In der Vallekilde Højskole, wo der Trompeter einer Einladung gefolgt war, bei der „Summer Session“ von JazzDanmark zu unterrichten, schien er sich aber inmitten all der Kollegen pudelwohl zu fühlen. Das Scandinavian Art Ensemble hatte noch zwei weitere Trompeter (Tomasz Dąbrowski, Snorri Sigurðarson) aufgeboten, um eigene Kompositionen sowie Stańkos Stücke neu zu interpretieren und sich gegenseitig zuzuhören. Dabei entstand ein wunderbares Exempel dafür, welche Kräfte ein legendärer Gastmusiker bei der jüngeren Generation wecken kann.