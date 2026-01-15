Rebecca Trescher

Changing Perspectives

Rebecca Trescher – Changing Perspectives (Cover)Nach ihren „Character Pieces“, die Rebecca Trescher mit ihrem Tentett eingespielt hat, übt sich die Nürnberger Klarinettistin, Komponistin und Bandleaderin jetzt also im Perspektivwechsel. Aufgenommen hat sie „Changing Perspectives“ jedenfalls mit ihrem Quartett mit Andreas Feith (Piano), Phil Donkin (Bass) und Tobias Backhaus (Drums), für das sie Theresia Philipp (Altsaxofon), Joachim Lenhart (Tenorsaxofon) und Philipp Brämswig (Gitarre) noch als Gäste dazugeholt hat. Zu hören ist ein kammermusikalisch geprägter Jazz – einer, der ruhig dahinfließt, aber dennoch dynamische Prozesse nach und nach entwickelt und den harmonischen Rahmen ganz ausfüllt, um dem untrüglichen Melos der Klarinettistin Raum zu geben. Denn das demonstriert Trescher auch: dass sie, geschmeidig phrasierend, das komplette Ausdrucksspektrum ihres Instruments zu handhaben weiß.

Text
Martin Laurentius
Jazz thing 161

Veröffentlicht am 15. Jan 2026

Andromeda Mega Express Orchestra: Live-Act Of The Year 2025

