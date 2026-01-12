Ratko Zjaca Touching Minds In+Out/edel

Jazzgitarre und Hackbrett, eine nicht alltägliche Kombination, die hier aber im Fokus steht und wunderbar funktioniert in diesem weltmusikalischen Jazzprojekt von Ratko Zjaca. Der kroatische Gitarrero mit langjährigem Wohnsitz in Rotterdam hat mit „Touching Minds“ in Quartettbesetzung ein berührendes, warm tönendes Werk eingespielt. Was natürlich an seinem emotionalen Gitarrenspiel liegt, aber auch an seinen drei Mitstreitern. Der Rumäne Marius Preda auf dem Cimbalon und am Piano ist dabei der perfekte Partner für Zjaca, hat auch alle Arrangements für die Kompositionen des Bandleaders übernommen. Der britische Bassist Nick McGuire und der indische Meister an Percussion, Trilok Gurtu mit seinen vielen perkussiven Schattierungen und seinem indischen Touch, machen die acht Stücke des Albums zu einer Entdeckungstour durch Sounds, virtuose Improvisationen, aber vor allem einem bunt tönenden Zusammenspiel von vier Meistern ihres Fachs.