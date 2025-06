Maya Delilah The Long Way Round Blue Note/Universal

Eine Stimme, die von der ersten Silbe an gefangen nimmt, nahbar, lasziv, poetisch. Die britische Sängerin Maya Delilah bringt nach zwei EPs mit „The Long Way Round“ ihr Debütalbum an den Start. Und das hat es in sich, denn die junge britische Sängerin weiß nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch als Songwriterin und vor allem als Gitarristin zu überzeugen. Ihre Songs klingen ein wenig wie ein weibliches Pendant zu ihrem Landsmann Michael Kiwanuka, wobei auch gerade in den Gitarrensoli eine gewisse Nähe zu ihrem erklärten Vorbild Derek Trucks zu erkennen ist. In machen Songs würde man sich wünschen, die Produktion wäre etwas weniger üppig ausgefallen, denn Delilahs Stimme trägt auch ohne fette Arrangements genug. „The Long Way Round“ ist eine Zeitreise. Je freier jedoch ihr Gesang steht und je reduzierter die Begleitung ist, desto überzeugender kommt ihr sanftes Sixties-Flair rüber.