Dortmund: Jazztage@33

Robert Lucaciu Fallen CroonerAm 28. Oktober beginnen im Dortmunder Domicil zum 33. Mal die Jazztage. Einen Monat lang präsentiert die im November 2025 mit dem APPLAUS-Award für das beste Live-Programm ausgezeichnete Spielstätte eine Reihe hochkarätiger Jazzkonzerte mit Ensembles und Solist:innnen aus Deutschland und der weiten Welt. Das bisher veröffentlichte Programm enthält Highlights wie das Doppelkonzert am Eröffnungsabend mit Sängerin Céline Rudolph und Pianist Florian Weber sowie dem neuen zehnköpfigen Ensemble Her Wings der Baritonsaxofonistin Kira Linn, oder auch Theo Crokers „Miles Davis Mixtape“ mit Saxofonlegende und Miles-Davis-Veteran Gary Bartz als Feature-Gast (4.11.). Mit Spannung erwarten darf man das Konzert des Patricia Brennan Septet (11.11.). Die in New York lebende, mexikanische Vibrafonistin und Marimbistin verbindet in ihren Kompositionen komplexe Rhythmen mit Elektronik und lateinamerikanischem Feeling.

Ebenfalls bestätigt sind Auftritte mit dem skandinavischen Emil Brandqvist Trio (13.11.), ein experimentell-elektronisches Doppelkonzert mit Harfenistin Julie Campiche (solo) und dem Duo Nucleus, bestehend aus Saxofonist Stefan Mattner und Vokalistin Filippa Gojo (20.11.), das mit Gender-Rollen und Jazz-Theater spielende Projekt Fallen Crooner um den Bassisten Robert Lucaciu (21.11.), das Trio der kubanischen Pianistin Marialy Pachero (27.11.) und ein von Ingrid Laubrock in New York zusammengestelltes Quartett mit dem Namen Grammy Season (28.11.). Zu ihm gehören außer der Saxofonistin der Gitarrist Brandon Seabrook, Kontrabassist Shawn Lovato und Schlagzeuger Tom Rainey. Ebenfalls noch im Rahmen der (damit um zwei Wochen sich verlängernden) Jazztage feiert die musizierende „Sozialskulptur“ The Dorf am 17. Dezember das Finale seiner Jubiläumstour „20 Jahre The Dorf“. Mehr als 50 Musiker:innen waren im Lauf der Jahre Teil dieses exzeptionellen Klangkörpers. Für das Konzert werden ca. 25 davon erwartet. Weitere Termine werden noch bekanntgegeben.

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Jazztage Dortmund