Wolke Verlag: Amadeo Bonaiuto

Amadeo Bonaiuto „Beyond Musical Borders“Am 31. Oktober erscheint im Wolke Verlag das Buch „Beyond Musical Borders“ (144 Seiten, 24 Euro, Englisch) von Amadeo Bonaiuto. Der argentinische Trompeter studierte und lehrte an der Escuela Superior de Música de Neuquén und sammelte Erfahrungen und Meriten im Jazz wie in der klassischen Musik. Er lebt in Berlin, wo er unter anderem das eigene Amadeo Bonaiuto Quartet betreibt, im April erschien das Album „En Viaje“ (Bandcamp). In „Beyond Musical Borders“ verbindet er seine Erfahrungen zu einem praxisorientierten Arbeitsbuch für Musiker:innen, Studierende und Lehrende. Gegliedert in drei Teile, widmet es sich nacheinander den Themen Komposition, musikalischer Austausch und Gehörbildung.

Der erste Teil, „The Road Song Book“, enthält 26 eigene Kompositionen, jeweils in Fassungen für C, B- und Es-Instrumente. Die Stücke sind bewusst nicht als endgültige Versionen angelegt und offen für Improvisation, Interpretation und Reharmonisierung. In „Crossover – A Guide to Creating from the Migrant Experience“ verbindet Bonaiuto eigene Migrations- und Musikerfahrungen mit Fragen über Identität, Zugehörigkeit und kulturellen Austausch. „Ear Training for Inside-Outside Playing“ schließlich enthält Hörübungen mit Pentatonik, hybriden Skalen, Modi, Chromatik, tonaler Verschiebung, kreativem Sight-Reading, Rhythmus und freier Improvisation.

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„Beyond Musical Borders“