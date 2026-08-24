Clément Janinet

Garden Of Silences

BMC/Galileo MC

Clément Janinet – Garden Of Silences (Cover)Die so sehnsuchtsvoll gespielte Trompete von Arve Henriksen erkennt man sofort, sie setzt sich gleich ins Ohr beim Hören dieser CD des neuen Quartetts des französischen Geigers und Nyckelharpa-Spielers Clément Janinet. Mit dem Norweger Henriksen, seinem Landsmann Ambre Vuillermoz am Akkordeon und dem deutschen Kontrabassisten Robert Lucaciu spielt Janinet hier eine beseelte, lyrische Musik zwischen improvisiertem Jazz, notierter Barockmusik und Volksmusik und setzt dabei nicht nur auf starke und schöne Melodien, sondern auch auf die Kraft von klassischer repetitiver Musik. Die nämlich verstärkt die Wirkung beim Hören der zeitgenössischen, kammermusikalischen, ja fast meditativen, genreübergreifenden Klänge dieses spannenden, so zeitlos aufspielenden Quartetts.

Text
Christoph Giese
, Jazz thing 164

Veröffentlicht am 24. Aug 2026 um 07:58 Uhr unter Reviews

Deutsches Jazzfestival Frankfurt 20026

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