Clément Janinet Garden Of Silences BMC/Galileo MC

Die so sehnsuchtsvoll gespielte Trompete von Arve Henriksen erkennt man sofort, sie setzt sich gleich ins Ohr beim Hören dieser CD des neuen Quartetts des französischen Geigers und Nyckelharpa-Spielers Clément Janinet. Mit dem Norweger Henriksen, seinem Landsmann Ambre Vuillermoz am Akkordeon und dem deutschen Kontrabassisten Robert Lucaciu spielt Janinet hier eine beseelte, lyrische Musik zwischen improvisiertem Jazz, notierter Barockmusik und Volksmusik und setzt dabei nicht nur auf starke und schöne Melodien, sondern auch auf die Kraft von klassischer repetitiver Musik. Die nämlich verstärkt die Wirkung beim Hören der zeitgenössischen, kammermusikalischen, ja fast meditativen, genreübergreifenden Klänge dieses spannenden, so zeitlos aufspielenden Quartetts.