Quadro Nuevo meets Marion & Sobo Belle Histoire Fine Music/edel

Marion Lenfant-Preus singt sich durch Chanson, Tango, Gypsy-Swing, Folk und mehr. Dabei wechselt ihr meist samtig erzählender, mehrsprachiger Gesang mit grazilen Höhen und gelegentlichen Scats. Mit von der Partie ist ihr Duopartner Alexander Sobocinski an der versiert und oft auch solistisch gespielten Gitarre. Für das Album fanden sich die beiden mit Saxofonist Mulo Francel, Akkordeonist Andreas Hinterseher und Bassist Didi Lowka von Quadro Nuevo zum Quintett zusammen. Die bringen sich alle drei an variierenden Musikinstrumenten und mit einfallsreichen improvisierten Soli ein, featuren im feinsinnigen Zusammenspiel aber vor allem die Duomusiker. Und so sind neben Interpretationen von Trenet, Fugain oder Piazolla einige Originale des Duos zu hören, etwa das melancholische „Little Sunset“, der „Epina Swing“ oder „Sing Out Of The Darkness“.