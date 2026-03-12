Jakob Bro / Wadada Leo Smith / Marcus Gilmore Murasaki Loveland/lovelandcph.bandcamp.com

Wann immer Wadada Leo Smith seine Trompete ansetzt, gewinnt man sofort den Eindruck, das Gute im Menschen und auf dieser Welt an sich stößt ins Horn. Im Verein mit Gitarrist Jakob Bro und Drummer Marcus Gilmore bestätigt sich dieses Gefühl. Zunächst überlassen Bro und Smith dem Schlagzeuger den Vortritt, doch dessen Alleingang klingt so gar nicht nach einem Solo, sondern nimmt die Intentionen seiner beiden Mitspieler bereits vorweg. Das daraufhin erfolgende Zusammenspiel ist eine molekular anmutende Klangverdichtung, die einerseits viele historische Assoziationen von typischen AACM-Experimenten bis „Bitches Brew“ oder Herbie Hancocks „Sextant“ memoriert, auf der anderen Seite aber ganz neue Synthesen findet. Punkte und Linien ergeben Muster, die sich permanent auflösen und neu zusammenfügen wie Flüssigkristalle. Der Begriff der freien Improvisation muss hier in Richtung freie Inspiration weitergedacht werden, denn die drei Musiker entheben sich jeder Physis, entschweben ins Reich der Metaphysik und nehmen ihre Hörer mit dorthin.