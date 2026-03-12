Jakob Bro / Wadada Leo Smith / Marcus Gilmore

Murasaki

Loveland/lovelandcph.bandcamp.com

Jakob Bro / Wadada Leo Smith / Marcus Gilmore – Murasaki (Cover)Wann immer Wadada Leo Smith seine Trompete ansetzt, gewinnt man sofort den Eindruck, das Gute im Menschen und auf dieser Welt an sich stößt ins Horn. Im Verein mit Gitarrist Jakob Bro und Drummer Marcus Gilmore bestätigt sich dieses Gefühl. Zunächst überlassen Bro und Smith dem Schlagzeuger den Vortritt, doch dessen Alleingang klingt so gar nicht nach einem Solo, sondern nimmt die Intentionen seiner beiden Mitspieler bereits vorweg. Das daraufhin erfolgende Zusammenspiel ist eine molekular anmutende Klangverdichtung, die einerseits viele historische Assoziationen von typischen AACM-Experimenten bis „Bitches Brew“ oder Herbie Hancocks „Sextant“ memoriert, auf der anderen Seite aber ganz neue Synthesen findet. Punkte und Linien ergeben Muster, die sich permanent auflösen und neu zusammenfügen wie Flüssigkristalle. Der Begriff der freien Improvisation muss hier in Richtung freie Inspiration weitergedacht werden, denn die drei Musiker entheben sich jeder Physis, entschweben ins Reich der Metaphysik und nehmen ihre Hörer mit dorthin.

Text
Wolf Kampmann
, Jazz thing 162

Veröffentlicht am 12. Mrz 2026 um 07:59 Uhr unter Reviews

Nils Wülker – Zuversicht

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 162, Februar/März2026, ab 31.1. am Kiosk

Ausgabe 162

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Gondwana Records presents 2026
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü