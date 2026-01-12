Jacob Collier

Jacob Collier – The Light For Days (Cover)Für „The Light For Days“ blieb der sonst so umtriebige Jacob Collier zur Abwechslung einmal zu Hause, nahm sich die akustische Gitarre und legte „Mud Slide Slim And The Blue Horizon“ von James Taylor auf. Colliers Version von „You Can Close Your Eyes“ eröffnet das Album, ist eine wunderbare Verneigung vor Taylors Songwriterkunst und versetzt den Laurel-Canyon-Klassiker von 1971 ins herbstliche Nord-London, wo Collier die elf Songs des Albums solo eingespielt hat. Sechs eigenen Kompositionen werden fünf Coverversionen zur Seite gestellt, deren Entstehung von 1964 (Beach Boys) bis ins Jahr 2012 (The Staves) reicht. Auch von John Martyn hat sich Collier einen Song ausgesucht: „Fairy Tale Lullaby“ stammt von dessen Debütalbum „London Conversation“. Der Song wurde 1967 ebenso solo eingespielt und ist ein Meilenstein für die Londoner Folkszene. Collier trifft damit auf eine bemerkenswerte Art und Weise den Spirit und die Tonalität der Ära.

Helmut Heuer
Jazz thing 161

12. Jan 2026

