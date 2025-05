Fred Hersch & Rondi Charleston Suspended In Time (Resilience Music/resiliencemusic.com)

Wie entsteht ein Album? Jemand schreibt Songs, vielleicht auch Texte dazu, und nimmt es dann auf. Klingt einfach, aber bei Rondi Charleston war es das keineswegs. Die Vokalistin (New York Voices) und Emmy-dekorierte Investigativjournalistin leidet an Long Covid und ist wegen reduzierter Lungenleistung derzeit nicht in der Lage zu singen. Aber sie bringt weiter Gedanken zu Papier, über ihre 90-jährige Mutter, die ebenfalls an Covid erkrankte, über Geduld, den Verlust von Zeit. Und findet mit Fred Hersch jemanden, der selbst Isolation und Einsamkeit erfahren hat, als er zwei Monate im Koma lag. Der Pianist vertonte ihre Texte, baute behutsam Noten um Charlestons Emotionen, ließ ihre Worte von den Vokalistinnen Kate McGarry und Gabrielle Stravelli singen sowie das Crosby String Quartet und weitere Musiker seine Kompositionen kolorieren. In „Fever Dreams“ ist Charleston im leisen Sprechgesang auch selbst zu hören. Sieben Stücke, eine wunderbare, ergreifende Meditation. Und ein weiterer Beweis für die Genialität Herschs, den keine gesundheitlichen Einschränkungen mehr in seiner kreativen Entfaltung bremsen können.