Don Was & The Pan-Detroit Ensemble
Groove In The Face Of Adversity
Mack Avenue/in-akustik
Ohne Groove nix los: Blue-Note-Chef Don Was betont in Interviews gerne, was für ihn als Kind der Motown-Stadt Detroit gute Musik ausmacht. Da überrascht es nicht, dass das fulminante Debüt des von ihm ins Leben gerufenen Pan-Detroit Ensembles vor lauter Grooviness nur so trieft. Mit Was am Bass interpretiert das neunköpfige Ensemble in Studiound Live-Settings tiefenentspannten Dub-Reggae („Midnight Marauders“ von Fat Freddy’s Drop), 70s-Fusion mit einem leichten „Bitches Brew“-Twist (Yusef Lateefs „Nubian Lady“), fetten Funk („Insane“ von Cameo) oder Second-Line-Artiges (das von Was geschriebene „You Asked, I Came“). Neben den extrem kraftvollen Soli der Bläsersektion besonders bemerkenswert: die von Sängerin Steffanie Christi‘an herzhaft gefauchte Soulversion von „I Ain’t Got Nothin‘ But Time“ aus der Feder der Countrylegende Hank Williams. Auf so etwas kann auch nur Don Was kommen.