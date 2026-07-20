Conrad Noll / Jörg Kaufmann / Mathias Haus

Kinderszenen – Schumann Meets Jazz

Solo Musica/Naxos

Conrad Noll / Jörg Kaufmann / Mathias Haus – Kinderszenen – Schumann Meets JazzDie siebte Kinderszene aus Opus 15 von Robert Schumann, die „Träumerei“, gehört in die Liga „All The Things You Are“ des Great American Songbooks – von jedem gespielt, verfügbar und malträtiert in Myriaden Interpretationen. Saxofonist und Flötist Jörg Kaufmann, Bassist Conrad Noll und Vibrafonist Mathias Haus bewahren die ans Banale grenzende Kindlichkeit der Melodie, retten die Romantik, aber fügen Atmosphäre, Luftigkeit und Tiefe hinzu. So verfahren sie mit den übrigen zwölf Kinderszenen wie „Haschemann“ oder „Am Camin“. Sie erweitern um Improvisation und Klangfarbe. Das Liedhafte der Stücklein bildet das Rückgrat für die Wanderungen rund um die Kompositionen, bisweilen erweitert um einen fast kecken, humorigen Abschluss. Ein Beleg, dass es sich lohnt, das sattsam Bekannte mit einer eigenen Idee aufzugreifen.

Text
Thorsten Firlus
, Jazz thing 164

Veröffentlicht am 20. Jul 2026 um 07:58 Uhr unter Reviews

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