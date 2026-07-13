Chris Dahlgren / Claudio Puntin / Jim Hart Soft Landing Option Unit/OPEN

Phonetisch gibt der Albumtitel „Soft Landing Option“ fast schon die Richtung vor, die das Trio um den US-Amerikaner Chris Dahlgren auf der Viola da Gamba, dem Schweizer Claudio Puntin auf verschiedenen Klarinetten und dem Briten Jim Hart auf Marimba und Vibrafon einschlägt. Die Musik klingt oftmals soft und tuffig, obwohl das Sämige des Gambentons gerne durch das Kristalline des Vibrafontimbres gekontert wird und das Obertonreich-Filigrane des Klarinettenklangs tatsächlich eine Art Mittlerfunktion zwischen beiden übernimmt. Aber auch diese Zuordnung lässt sich nicht wirklich irgendwo festmachen, weil sich die Rollen der drei Instrumentalisten immer wieder neu verteilen und ausrichten. Dahlgren, Puntin und Hart geht es um die Gleichzeitigkeit in der Improvisationsmusik, mit der sie ihrem Melos folgen, das stets dann deutlich hervortritt, wenn die Dynamik flach ist und man durch das Leise und Gedimmte zum genauen Hinhören gezwungen wird.