Langnau: Jazz Nights

Brandee YoungerAm 21. Juli beginnen im Schweizer Langnau die 34. Jazz Nights: Fünf Nächte mit 17 Konzerten und einem Line-up, das von internationalen und lokalen Nachwuchstalenten bis zu den Besten reicht, die derzeit durch Europa touren. Jede Jazznacht beginnt mit einem Takeoff-Konzert auf dem Viehmarktplatz. Dort spielt zum Auftakt die BOSJE Band, eine Auswahl junger Musiker:innen der Botswana Society for Jazz Education (BOSJE). Der Austausch mit der in Gaborone ansässigen Organisation läuft bereits seit 2019, die diesjährige musikalische Abordnung ist die vierte, die nach Langnau eingeladen wurde. Im Anschluss beginnt die erste Double-Bill in der Kupferschmiede mit dem Auftritt der Harfenistin Brandee Younger und ihrem Trio, gefolgt vom Bill Frisell Trio mit Saxofonist Greg Tardy als speziellem Gast. Weitere amerikanische Hochkaräter im Kupferschmiede-Programm sind Saxofonist und Blue-Note-Artists Immanuel Wilkins im Doppelprogramm mit dem James Francies Trio (22.7.), Sängerin Gretchen Parlato (23.7.), Trompeter Nicolas Payton im Trio mit Charlie Hunter (Gitarre) und Greg Hutchinson (Schlagzeug) (24.7.), sowie Saxofonist Joe Lovano, der mit seinem Paramount-Quartett sein gleichnamiges ECM-Album zelebriert (Sa, 25.7.).

Aber auch aus der Schweiz, Europa und darüber hinaus kommen hochinteressante Live-Acts nach Langnau, darunter das internationale Trio EISIQ, bestehend aus Gitarristin Emma Ståhl (Schweden), Bassist Angelo Vardabasso (Italien) und Schlagzeuger Yosuke Dori (Japan), das Quartett der Warschauer Sängerin Karolina Błachnia und der israelische Pianist Shai Maestro mit seinem Guesthouse Quartet. Und dann sind da noch zwei Langnauer Spezialitäten: The Next Generation Band, ein Ensemble aus Studierenden der Hochschule Luzern unter der Leitung des US-amerikanischen Gastdozenten und Pianisten James Francies mit einem Mitternachtskonzert am 24. Juli, sowie das Abschiedskonzert von Thomas Dürst. Der Kontrabassist zählt zu den langjährigen Stützen der Langnau Jazz Nights und beschließt das diesjährige Festival im Konzert mit Sibyl Hofstetter (Gesang) und Lea Gasser (Akkordeon) am 25. Juli in der Reformierten Kirche Langnau.

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