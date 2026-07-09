Ida Sand I Will Be Right There ACT/edel

Ein wenig fühlt man sich an den alten James Taylor erinnert mit seinem „You‘ve Go A Friend“, weniger von der Musik an sich, als vom Bedürfnis nach Verbindlichkeit im Musikalischen oder auch Persönlichen. Ida Sand singt das Stück „I Will Be Right There“ gleich zwei Mal auf der gleichnamigen EP, mit Band und im Singer/Songwriterin-Modus alleine am Klavier und entwickelt dabei viel Folk-Atmosphäre. Überhaupt wirkt das Programm mit vier eigenen Stücken, die sie im vergangenen Jahr im Stockholmer Studio mit kraftvollem Sextett und viel Emphase aufgenommen hat, sehr unmittelbar, musikalisch bodenständig und im Sound rau und ansprechend direkt. Das geht bis hin zu „The Villain In Your Story“, dem vielleicht stärksten, weil bluesrockigsten Track des Mini-Albums, bei dem die schwedische Sängerin kaum noch nach Jazz, dafür nach der Wucht des klaren Statements klingt.